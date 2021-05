Kenya : le port de Lamu inauguré

Le président a inauguré jeudi le port en eau profonde de Lamu, présenté comme un couloir commercial potentiel pour les pays .

L’ouvrage appelé à booster le commerce inter-régionale et continental continent malgré l’opposition des populations locales, a accueilli ses premiers navires. Son coût, trois milliards de dollars. Une enveloppe à la hauteur des ambitions que se fixe Nairobi.

"A terme, l'objectif sous l'Union africaine, c'est de connecter le nord du Kenya à la Middle Belt de l'Afrique qui va de Dakar et du Sénégal, à l'ouest de notre continent, à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, Lamu, à l'est de notre continent.", Uhuru Kenyatta, a souligné le président kényan.

Le port de Lamu vise à décongestionner celui de Mombassa et surtout à désenclaver le nord du pays et l’ouvrir au commerce international. Sa position plaiderait en sa faveur.

‘’ Le port de Lamu est stratégiquement situé au milieu des principales routes maritimes et, par conséquent, sa mise en service nous permettra d'entamer et de réaliser les objectifs que nous chérissons depuis longtemps, à savoir l'ouverture du nord du Kenya au commerce international. Nous renforcerons ainsi notre position en tant que porte d'entrée majeure de l'Afrique et exploiterons le potentiel économique de cette région historiquement mal desservie.’’, explique le président Kényan.

Un début de désenclavement sur fond de revendication. Les riverains exigent le paiement des indemnités prévues pour les pertes de revenus et les dommages environnementaux causés par la construction du port, conformément à un arrêt de la Haute Cour daté de 2018.