Emmanuel Macron annonce un voyage officiel au Rwanda

Le président français Emmanuel Macron a profité du sommet des économies africaines pour annoncer un prochain voyage officiel au Rwanda. Une annonce qui fait suite au réchauffement des relations ces dernières semaines entre les deux pays.

"Je vous confirme mon déplacement pour la fin du mois de mai au Rwanda, qui sera un déplacement dont les thématiques seront à la fois politique, mémorielle, mais aussi économique, sanitaire et d'avenir. Et donc nous avons aussi à cœur avec le président Kagame d'écrire une nouvelle page de la relation, et de porter des projets très structurants, d'ailleurs en droite ligne avec ce que nous venons d'évoquer à l'instant."

Un pas supplémentaire

Le déplacement d'Emmanuel Macron s'annonce comme un pas en avant supplémentaire dans le rapprochement entre le Rwanda et la France après la publication récente du rapport Duclert qui avait soulevé la question des responsabilités et des dérives institutionnelles de la France lors du génocide des Tutsi dans les années 90.

Paul Kagame a profité de son côté de sa visite à Paris pour pour rencontrer d'anciens militaires français présents au Rwanda à l'époque du génocide entre 1990 et 1994 et qui ont pris leur distance à l'époque avec les décisions politiques de Paris.