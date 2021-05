Soudan : la France efface une dette de cinq milliards de dollars

A l'issue de la conférence d'aide à l'économie soudanaise à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé un geste fort vers le Soudan, pays le plus endetté du continent.

Le général Abdel-Fattah Burhan, chef du conseil souverain du Soudan n'a pas fait le déplacement à Paris pour rien. La France va annuler la d**ette de 5 milliards de dollars afin d'apporter son soutien au pouvoir de transition. C'est ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron lundi lors de la conférence d'aide à l'économie soudanaise.**

"Nous avons pris nos responsabilités pour permettre au Soudan de rembourser ses arriérés, la France s'est engagée sur un prêt relais à hauteur de 1,5 milliard de dollars, nos partenaires américain et britannique ont assuré l'apurement des autres arriérés, l'engagement complémentaire de la France, de la Norvège, de l'Arabie Saoudite, de l'ensemble des membres qui étaient présents autour de la table, à l'égard aussi de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ont permis de finaliser les discussions."

Le général Abdel-Fattah Burhan, était accompagné du Premier ministre Abdalla Hamdok lors de cette conférence d'aide décisive pour son pays. Devant leschefs d'État de l'Égypte et de l'Éthiopie voisines ainsi que la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Premier ministre s'est félicité de cette annonce :

"Nous avons pu franchir ce dernier obstacle qui signerait le retour du Soudan dans la communauté du développement et c'est là que nous pourrons créer les emplois qui répondront aux aspirations des jeunes, des hommes et des femmes qui sont descendus dans la rue il y a un peu plus de 2 ans, et je suis sûr que ce type d'engagement, place le peuple soudanais dans la bonne direction avec le soutien de nos partenaires."

Le Soudan, pays le plus endetté du continent, traverse une crise économique profonde après sa mise sous embargo pendant 20 ans par les Etats Unis. La dette extérieure du pays approche les cinquante milliards de dollars.