Rwanda : le président Kagame va rencontrer d'anciens militaires français

Le président Paul Kagame va profiter de sa visite à Paris pour rencontrer d'anciens militaires français présents au Rwanda durant le génocide. Un pas supplémentaire dans le rapprochement entre les deux pays.

Le chef de l'Etat rwandais est à Paris pendant deux jours pour participer aux sommets sur le Soudan et sur les économies africaines. Il va profiter de sa présence dans la capitale européenne pour rencontrer d'anciens militaires français qui ont servi au Rwanda entre 1990 et 199**4** et qui ont pris leur distance à l'époque avec les décisions politiques de Paris.

Cette entrevue s'annonce comme un pas en avant supplémentaire dans le rapprochement entre le Rwanda et la France après la récente publication du rapport Duclert qui avait soulevé publiquement la question des responsabilités et des dérives institutionnelles de la France lors du génocide des Tutsi dans les années 90.

Ibuka, la principale association de rescapés du génocide, a salué cette initiative du président Kagamé même si les dirigeants de l'association déplorent le non-lieu requis le 3 mai dernier par le parquet de Paris dans l’enquête sur l’attitude de l’armée française lors des massacres de Bisesero.