Tunisie : manifestations pour la Palestine malgré le confinement

Le soutien au peuple palestinien ne faiblit pas en Afrique du Nord. Ce samedi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de Tunisie pour réclamer une intervention de la communauté internationale.

Drapés des couleurs de la Palestine, ils étaient des centaines à défiler sur l’avenue Habib Bourguiba, dans le centre de la capitale Tunis. Des rassemblements ont également eu lieu sur la place de la Kasbah, près du siège du gouvernement. Parmi les slogans des protestataires - qui ont bravé le confinement en vigueur jusqu'à dimanche -, on pouvait entendre : "Tunisiens et Tunisiennes soutiennent la Palestine" et "Le peuple veut criminaliser la normalisation avec Israël".

Pour Samia Sahnoun, "le moins que l'on puisse faire, c'est de se mobiliser et de dire Palestine et Jérusalem". Et d'ajouter que "ceux qui meurent, les femmes et les enfants, nous mourons avec eux, mais ici en Tunisie." Aziz Ben Jemaa relie quant à lui la cause palestinienne "une question centrale" dans les affaires nationales. "Une question humanitaire à laquelle tous les peuples libres adhèrent. Ce n'est pas une question de religion, ni de nationalité. C'est une question humanitaire qui est la préoccupation du peuple."

Les autorités tunisiennes ont pour leur part condamné une "agression" et demandé à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités. En fin de semaine une déclaration réclamant l’arrêt des activités de colonisation n’a pas abouti au Conseil de sécurité de l'ONU, en raison de l’opposition des Etats Unis.