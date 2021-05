RDC : le Kasaï en quête de changement

Les habitants du Kasaï en République Démocratique du Congo attendent toujours les premières actions en faveur de leur province, deux ans et demi après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. La province diamantifère est pour l’heure dans un état jugé préoccupant par ses populations.

"Aujourd’hui tout est par terre. On ne sait plus à quel saint se vouer. Regardez-vous même l’état des routes chez le président de la république où il a été voté massivement, mais par moment les gens regrettent beaucoup.", Élie Mputu, leader local du Parti de l’opposant Martin Fayulu.

Originaire du Kasaï Tshisekedi, incarne donc l’espoir de cette province qui dit avoir payé un lourd tribut à son orientation vers l’opposition.

"Ici au Kasaï, c'est une province qui a été souvent délaissée parce que considérée comme le bastion de l’opposition, mais maintenant que cette opposition-là a eu le pouvoir, nous espérions et nous espérons qu’ils feront de leur mieux.", affirme Blaise Kanda de Notre Dame de l’Esperance University Parish.

L’espoir fait vivre ici. Les partisans du président congolais sont formels, les chose vont changer.

"Sur toute l'étendue de la république, il a de bonnes idées. Il a un souci pour développer ce pays. Et là je ne dois pas aussi aller plus loin puisque je suis au Kasaï. Je suis en train de plaider aussi pour la province et la ville, je suis sûr et certain que dans deux ans ici il y aura des bonnes choses. ", a déclaré Gabriel Kayembe, responsable local de l’UDPS, au pouvoir.

La création d'emplois des jeunes et l'accès universel aux soins de santé faisaient partie des principales promesses de campagne du candidat Tshisekedi qui avait pour slogan : "le peuple d'abord".