La légende "Marley" toujours intacte

La chanson à l'écoute dans ce reportage est bel et bien Stir it up, un titre que Bob Marley a écrit pour sa femme Rita en 1967.

Il s'agit seulement de l’un des morceaux de l’icône de reggae qui nous quitté le 11 mai 1981.

Décédé des suites d’un cancer à l’âge de 36 ans, Bob Marley est toujours aussi puissant aujourd'hui.

40 ans après sa mort, sa légende reste intact.

Durant toutes ces années, la star du reggae en a inspiré plus d’un.

A l’instar des chanteurs ivoiriens planétaires, Alpha Blondy qui remercie Bob Marley de lui avoir donner une mission ainsi que Tiken Jah Fakoly qui voit en la star et en son message, une véritable source d’inspiration.

Rastafari engagé, il a perpétué le mantra « one love, one heart, one destiny » un amour, un cœur et un destin, et a contribué à promouvoir en plus du reggae jamaïcain, le mouvement rastafari.

Né le 6 février 1945, Robert Nesta Marley, a grandit à Kingston dans le ghetto de Trenchtown en Jamaïque.

Il a fondé le groupe de reggae the Wailers en 1963 et devient rastafari en 1966. Ce mouvement culturel et religieux touche au mode de vie, ils adoptent une alimentation sans viande, ne consomment pas d’alcool et ont pour interdiction de se couper les cheveux d’où l’apparition de dreads.

Une facette spirituelle indissociable de l’artiste dont les chansons intemporelles et universelles parlent aussi bien des maux des sociétés de l’époque que de celles d’aujourd’hui : le racisme, le métissage, les violences policières ou encore l’identité.

Bob Marley a abordé tous ces thèmes en ouvrant la musique à de nouvelles influences.

La légende du reggae a encouragé les interactions entre les divers courants de la musique pop.