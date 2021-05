"There is no End", Tony Allen est toujours vivant

Un an après sa disparition, le batteur nigérian, Tony Allen reste toujours aussi vivant. "There Is No End", album puissant et moderne, est bien plus qu'un disque posthume.

Le 30 avril 2020, Tony Allen s'éteignait à 79 ans en région parisienne. où il vivait depuis plusieurs années. Le batteur nigérian débordait encore de vitalité et de projets. Il travaillait notamment avec le producteur français, Vincent Taeger, à l'album "There is no end" qui devait proposer l'année de ses 80 ans une série de collaboration avec des rappeurs de la nouvelle génération.

Un nouveau pas en avant pour l'inventeur de l'Afrobeat aux côtés de Fela Kuti. Le Nigérian avait tracé tout au long de sa carrière une route jalonnée de rencontres et de projets réjouissants : il avait notamment accompagné U2, Sébastien Tellier et bien sûr Damon Albarn dans les projets "Gorillaz" et "The Good, The Bad and The Queen".

« Tony voulait faire un album de rap, il voulait des featuring de rappeurs, notamment des jeunes, garçons et filles, mais pas avec les mêmes codes que d’habitude », résume Vincent Taeger lorsqu'il raconte la genèse de l'album qu'il a porté à bout de bras.

Sur ce disque, la jeune garde venue du continent et des villes de Nairobi, Lagos ou Johannesbourg côtoient des artistes issues de la scène londonienne ou new-yorkaise. Ils se nomment Sampa The Great, Tsunami, Lava La Rue ou Zelooperz et donnent de la voix sur des partitions finalisées juste avant la disparition du batteur prodige.

"There Is No End" n'est pas le bouquet final d'un batteur avant-gardiste mais bien un cadeau à la nouvelle génération d'un musicien iconoclaste. "T\_ony_ a toujours aimé le hip-hop, avec Fela, il y avait déjà le groove, la fête, la danse toute la nuit comme dans les premiers sound-system du rap », assure son ancien manager,Éric Trosset. Et dans ce dernier opus, cette énergie est toujours bien là.