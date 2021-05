Teungueth FC : plongée au coeur de la révélation sénégalaise

Il y a cinq ans, ce n’était encore qu’un petit club de quatrième division. Aujourd’hui, Teungueth FC fait partie des géants qui font le foot sénégalais. D’ailleurs, sans la Covid-19, il aurait sans doute été sacré champion l’année dernière.

Le club de la banlieue dakaroise est entré dans l’histoire cette saison. Pour la première fois depuis près de 20 ans, un club issu de l'élite sénégalaise est parvenu à intégrer la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine.

Malickou Ndoye, défenseur du TFC, ne s'en cache pas, "cela nous a rendu fier et surtout cela nous a permis de nous frotter avec de grands clubs et de grands joueurs du continent. Nous avons pu franchir un palier."

Le symbole d’un succès fulgurant pour ce club créé en 2010 seulement. Promu en L1 en 2016, vainqueur de la coupe deux ans plus tard, Teungueth FC est un ovni dans le football professionnel africain.

En début d'année, le club a marqué les esprits de toute l'Afrique en sortant le Raja de Casablanca, pourtant demi-finaliste de l'édition précédente de la Ligue des Champions.

Une histoire fabuleuse loin d'être ternie par la non-qualification pour les quarts de finale de la C1 après un parcours plus qu'honorable dans un groupe très relevé.

Un petit poucet à la hauteur des géants du continent

A l’heure du bilan, le coach Youssoupha Dabo en tire plus de leçons que de regrets :

"Pendant nos matches, on arrivait à prendre des buts même dans nos temps faibles parce qu’on manquait surtout d'expérience, explique celui qui avait emmené les U20 du Sénégal en finale de la CAN 2019. En face, ils avaient des internationaux, des joueurs confirmés qui ont l’habitude de jouer cette compétition, qui ont l’habitude de jouer à un niveau supérieur. Et ça s'est vu."

Les Rufisquois terminent finalement cette Ligue des Champions avec une seule victoire, un nul et trois défaites.

Un bilan inespéré dans une poule où ne figuraient que des anciens lauréats du plus prestigieux des trophées continentaux : l’Espérance de Tunis (quatre fois vainqueur de la compétition), le Mouloudia d’Alger (champion d'Afrique en 1976) et le Zamalek du Caire (pas moins de 5 C1 au palmarès).

"La Ligue des Champions est regardée partout dans le monde, cela permet d’ouvrir les portes aussi, se réjouit Malickou Ndoye. Ça donne donc envie et on va rester concentrés et continuer à travailler pour essayer d’avoir de bonnes opportunités dans le futur."

Fidèle à sa courte histoire, Teungueth FC se veut résolument ambitieux et vise un retour rapide en Ligue des Champions. Car pour le coach, l’espoir d’un succès continental passe d’abord par une régularité sur la scène nationale.

"Ça ne sert à rien de jouer une compétition africaine chaque 10 ans, martèle Youssoupha Dabo. Le plus important, c’est d’être régulier à ce niveau. Mais pour être régulier, il faut aussi être capable de gagner les compétitions locales. Dieu nous a aidés à atteindre niveau en moins de 10 ans (le club aura 10 ans au mois de novembre). Cela montre qu'un sacré boulot a été fait en amont, mais il ne faut pas s’arrêter là."

Retrouver la Ligue des Champions

Pour l’instant, les voyants sont plutôt au vert pour le Teungueth FC, sacré champion de la phase aller de la Ligue 1 sénégalaise.

Alors qu'elle restait sur deux revers (contre le Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur), l'équipe de Youssoupha Dabo s'est imposée à domicile face au CNEPS de Thiès (1-0), dimanche après-midi. Grâce à ce succès, Teungueth FC s'évite une crise de croissance et reste au contact de l’AS Pikine, l'actuel leader.

Le parcours du TFC en Ligue des Champions 2021 :

Tour de qualification :

TFC-Armed Forces FC (Gam) 1-1, 2-0

Premier tour :

TFC-Raja Casablanca (Mar) 0-0 0-0 3-1 tab

Phase de groupes :

TFC-ES Tunis (Tun) 1-2, 2-1

TFC-Zamalek (Egy) 0-0, 0-4

TFC-MC Alger (Alg) 0-1, 0-1