Maroc : concilier Ramadan et pratique sportive

Rhizlane Siba se prépare à représenter le Maroc aux Jeux olympiques qui se tiendront fin juillet à Tokyo. Sa catégorie : le saut en hauteur.

Tous les jours, elle effectue ses séances d’entraînement intensif même en cette période de jeune. Pour les sportifs de haut niveau cette privation de nourriture et de boisson peut entraîner un risque pour la santé. Mais grâce à son entraîneur la jeune athlète de 24 ans ne semble pas avoir de mal à concilier ramadan et pratique sportive.

"De nombreux athlètes peuvent subir des revers à cause du Ramadan. Nous au contraire, nous nous sommes entraînés avec intelligence au cours de ce mois. Nous n'avons pas changé le programme et les horaires d'entraînement même si nous sommes fatigués pendant la journée, et même s'il y a un risque de blessure par déshydratation. Le coach a insisté pour garder le même programme d'entraînement pour qu'après le Ramadan, nous n'ayons pas de difficulté à nous adapter à nouveau", explique Rhizlane.

À cause de la pandémie de coronavirus, le doute plane toujours sur la tenue des Jeux olympiques dans quelques semaines. Mais cela n’empêche pas la jeune sportive plusieurs fois médaillée de poursuivre son entraînement avec pour objectif de remporter d’autres médailles pour son pays.