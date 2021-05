Barrage du Nil : la présidente éthiopienne en visite au Niger

La présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde, a rendu visite au nouveau président nigérien Mohamed Bazoum pour évoquer le controversé barrage de la Grande Renaissance éthiopienne.

Le projet est une source de tension dans le bassin du Nil depuis le lancement de sa construction en 2011. Les échanges entrer les deux chefs d'Etat ont permis, semble-il, un rapprochement des positions entre les deux pays.

"Le point important dont nous avons discuté est le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne que l'Éthiopie a construit sur le Nil que nous appelons Abai et qui contribue à 70% des eaux du Nil. Plus de 65% de notre population n'a pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'est pas construit pour retenir l'eau, mais pour produire l'électricité dont nous avons besoin pour notre développement", a expliqué Sahle-Work Zewde.

Dans le même temps, le chef de la délégation du Congrès américain, le sénateur Christopher Coons profitait de sa visite à Khartoum pour annoncer un rapprochement des positions entre L'Éthiopie et le Soudan : "C'est une question qui doit être résolue entre les parties de bonne foi, pacifiquement, par des négociations. L'Éthiopie a certainement le droit de construire un barrage et de gérer les avantages de l'énergie hydroélectrique, mais le Soudan a également le droit d'attendre le partage approprié d'informations techniques sur le débit, sur la sécurité. Et il devrait y avoir un cadre, un accord réalisé entre ces trois pays dont les ressources dépendent du Nil."

L'Égypte et le Soudan souhaitaient qu'un accord trilatéral sur l'exploitation du barrage soit conclu avant le début du remplissage du réservoir. Mais l'Éthiopie affirme que le remplissage fait partie intégrante de la construction du barrage et qu'il est donc impossible de le reporter.