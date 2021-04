Didier Drogba et ses espoirs pour la jeunesse africaine [Entretien]

Dans le cadre des 5 ans d’Africanews, nous recevons des figures iconiques du continent africain. Notre invité est l’ancien international ivoirien Didier Drogba. Dans cet entretien exclusif, l’ex-capitaine des Éléphants partage, entre autres, ses espoirs pour la jeunesse africaine, l’importance de médias indépendants et les projets de sa Fondation Didier Drogba. L’ancien candidat au poste de la Fédération Ivoirienne de Football fait également un plaidoyer pour la vaccination contre la Covid-19.

Didier Drogba, nous allons évoquer un sujet qui vous passionne : l’Afrique. Quel regard portez-vous sur les cinq dernières années du continent africain?

Le continent, bien qu'en retard sur de nombreux points, notamment la gouvernance, est un continent en devenir par excellence. Dans l'ensemble, nous sommes en progrès. C'est un continent jeune quand on voit la moyenne d'âge des populations. C'est un continent jeune et dynamique. Sur ces cinq dernières années, on voit une nette amélioration puisque l’Afrique est l'objet de toutes les convoitises. C'est à nos dirigeants de mesurer les enjeux et de se mettre à l'œuvre concernant les piliers incontournables du développement que sont la santé et l'éducation.

Je ne suis pas économiste, mais je pense qu'une évolution simultanée des principaux secteurs peut se faire. Il est difficile de se prononcer sur l'Afrique en général, car chaque pays a ses spécificités, ses traditions, sa culture qui diffèrent d'un pays à l'autre. Il faut impérativement en tenir compte.

L'année 2021, tout comme celle de 2020, est marquée par la pandémie de Covid-19. Quels sont les leviers qui pourraient permettre aux pays africains de rester debout ?

Le continent africain a eu beaucoup de chance dans l'ensemble, puisqu'il a été relativement épargné comparé à autres pays et les autres continents. Il faut continuer ce travail de sensibilisation et d'amélioration des systèmes de santé pour sauver des vies non seulement pendant cette pandémie, mais également pour les autres maladies qui sévissent sur le continent. Il faut mettre l'accent sur les mesures barrières, et bien sûr le vaccin mis à la disposition des populations, mais qui crée pourtant la polémique. De manière pragmatique, il faut se faire vacciner. Il n'y a aucune raison d'être réticent puisqu’il en va de notre survie. Les personnes qui ont été vaccinées sont moins à risque. Le meilleur moyen de d'éradiquer cette maladie est de se faire vacciner et de prendre les mesures adéquates en respectant les mesures barrières.

Quels sont vos espoirs et vos souhaits pour ces cinq prochaines années, non seulement pour toutes les actions que vous menez sur le terrain à travers la Fondation Didier Drogba, mais aussi vos espoirs pour les pays africains ?

Mon espoir pour les pays africains pour les cinq, voire dix ou 20 prochaines années, c'est d’avoir une Afrique stable, avec moins de conflits. Ce qui permettra à la population d'un continent qui est très jeune de prendre son destin en main et d'éviter les fuites vers l'Occident et cette dangereuse traversée de la Méditerranée qui coûte des vies.

C’est une jeunesse qui soit au cœur même de toutes les activités et du développement de nos pays. C'est vrai que chaque pays a sa particularité, sa spécificité, mais dans l'ensemble cette jeunesse doit être mise en avant. Elle doit être portée et guidée.

J'insiste encore sur des points très importants comme la santé, l’éducation et la promotion de l'emploi pour garder nos jeunes sur nos terres, pour qu'on puisse développer, avec leur connaissance du terrain, nos pays respectifs. J’ai beaucoup d'espoir pour ce continent par des programmes comme celui qui sera lancé avec la Fondation Didier Drogba. Un programme d'alphabétisation numérique où, sur ces cinq prochaines années, nous envisageons d'alphabétiser plus de trois millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et, bien sûr, de porter ce projet dans la sous-région et sur tout le continent africain. C’est notre manière à nous, en tant que Fondation Didier Drogba, de contribuer au développement du pays et de notre continent.

Africanews a cinq ans. Est-il important pour le continent africain d'avoir ce type de média panafricain indépendant ?

Tout d'abord, joyeux anniversaire Africanews ! Il évidemment nécessaire d'avoir ce genre de médias indépendants pour informer nos populations de ce qui se passe dans le monde. Les médias sont indispensables dans l'évolution d'un continent et d’un pays. Ils peuvent jouer un rôle très important dans la résolution de conflits et l'apaisement des situations. Et ce dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, la politique, la santé ou l'éducation. Je vous encourage et je vous souhaite cinq autres bonnes années, voire même plus.