Madagascar : des écoles transformées en hôpitaux pour les malades de la Covid-19

Alors que le gouvernement malgache vient de décider de la fermeture des écoles, certains de ces établissements scolaires ont été transformés en centre de traitement pour les malades de la Covid-19. Certains hôtels de la capitale sont aussi utilisés pour héberger des patients, alors que le pays fait face à la deuxième vague de Covid et à son variant sud-africain, réputé plus agressif.

" Nous sommes venus ici hier et il y avait encore des places disponibles, mais maintenant, c'est presque plein", explique Narindra, une soignante.

Alors que le président malgache émettait des doutes face au vaccin il y a quelques jours, le gouvernement vient finalement de décider de recourir à la vaccination.

" Nous avons eu des discussions, des échanges avec des scientifiques malgaches puis nous avons décidé d'aller sur la vaccination. C'est une autre façon de protéger la population. Et sur ce sujet nous travaillons actuellement sur l'initiative Covax", déclare Jean-Louis Rakotovao, le ministre de la Santé du pays.

Madagascar compte actuellement plus de 31 000 cas de contamination, et plus de 530 décès pour 25 millions d’habitants.