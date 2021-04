Egypte : au moins 20 personnes tuées dans un accident

Au moins 20 personnes ont été tuées alors que trois autres ont été blessées dans un accident de la route dans la province d’Assiout, à 320 kilomètres du Caire, en Egypte mardi.

C’est une collision entre un bus et un camion qui est à l’origine de ce drame selon le communiqué publié par le gouverneur de la province. Le bus ayant heurté le camion après un dépassement mal négocié. Provoquant un incendie qui n'a pas épargné les victimes.

Suffisant pour créditer la thèse d’une erreur humaine comme cause de l’accident.

Les accidents de la route tuent des milliers de personnes au pays des pharaons chaque année. En 2019, selon l’agence égyptienne des statistiques, environ 10 000 accidents de la route ont été enregistrés dans le pays faisant plus de 3 480 morts. En 2018, 8 480 accidents de la route ont eu lieu, causant plus de 3 080 décès. Des sinistres causés essentiellement par des excès de vitesse, le mauvais état des routes et la mauvaise application du code de la route.