Djibouti : faux suspense en attendant le décompte des voix

Les Djiboutiens ont voté ce vendredi pour élire leur président, un scrutin où Ismaël Omar Guelleh semble promis à une réélection certaine. Les chances de Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans fraîchement débarqué en politique, semblent maigres face au sortant.

Quelque 215 000 électeurs inscrits étaient invités à se rendre dans l'un des 529 bureaux de vote du pays. D'abord timide avant la prière du vendredi, l'affluence s'est intensifiée en fin d'après-midi. Peu après la fermeture à 19h, les opérations de dépouillement avaient commencé et les résultats sont attendus dans la nuit.

Après la fermeture, Zakaria Farah, qui ne répondait plus depuis plusieurs heures aux sollicitations de l'AFP, n'avait été vu dans aucun bureau de vote. "Ça ne sert à rien mon vote, ni les votes de 80% du peuple djiboutien", a-t-il écrit plus tôt dans un message, sans donner plus d'explications. Dans un second message, le candidat a vivement critiqué l'absence de ses délégués dans les bureaux de vote, semblant signifier qu'ils avaient été empêchés d'entrer.

Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine (UA), Ahmed Tidiane Souare, a déclaré à la presse à la mi-journée que son équipe n'avait "pas rencontré de délégués" de l'opposant dans les bureaux de vote visités, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. "Jusque-là, tout se passe dans les règles et dans le calme", a ajouté l'ancien Premier ministre guinéen.

Au pouvoir depuis 22 ans, Ismael Omar Guelleh se présente pour un cinquième mandat à la tête de Djibouti. S'il a remporté tous ses scrutins avec plus de 75% des voix, celui-ci serait un dernier tour de piste pour le président sortant de 73 ans, la Constitution imposant une limite d’âge de 75 ans à tout candidat.

Territoire désertique situé face à une des voies maritimes les plus empruntées au monde, Djibouti est un carrefour commercial qui accueille également d'importantes bases militaires étrangères. La croissance djiboutienne, qui devrait atteindre +7% en 2021 après une récession en 2020 liée au Covid-19, bénéficie peu à la population, touchée à 21,1% par la pauvreté extrême, selon des données 2017 de la Banque mondiale.