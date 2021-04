Tchad : Baba Ladé fait le choix du candidat Idriss Déby

Au Tchad, l'ancien chef rebelle Baba Ladé, plus connu sous le nom « de père de la brousse» a décidé d'apporter son soutien à la candidature d’Idriss Deby pour la présidentielle du 11 avril. Interview réalisée par le correspondant d'Africanews.

L’ex chef de guerre accusé d’avoir massacré des civils en RCA avait été arrêté par la MINUSCA puis remis aux autorités tchadiennes. Il sera jugé et condamné à 8 ans de prison pour crimes de guerre et crime contre l’humanité le 15 janvier 2015. Il dit avoir accepté de rejoindre le parti au pouvoir pour répondre aux attentes des militants.

Je suis devant vous aujourd’hui, c’est pour une autre vision. Celle de soutenir le candidat du consensus le maréchal Idriss Déby. Et la politique à la base c’est la concertation, j’ai été concerté, sollicité par le candidat Idriss Déby Itno en personne pour soutenir sa candidature et je l’ai trouvé meilleure parce qu’il faut dialoguer avec celui qui aime le dialogue. La base m’écoute et c’est parce que la base aussi est aussi la personne qui nous côtoie. La politique, c’est ça.

L'ancien chef rebelle avait bénéficié en août à l'occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance du Tchad d'une grâce présidentielle avec plus de 500 autres détenus. Par la suite, il avait rejoint les rangs de l'opposition et militait contre le sixième mandat du président actuel. À la tête du parti le Front Populaire pour le Redressement, il posera sa candidature pour les élections du 11 avril prochain. Une candidature rejetée, il se retrouve en exil quelques mois avant de regagner son pays.

J’ai soutenu vraiment toutes les marches depuis le 6 février, mais j’ai trouvé qu’il n’y avait pas concertation entre l’opposition, je crois que chacun tire le rideau vers lui. Pour nous l’objectif, c’est le peuple, la population et le Tchad. Bien sûr, tout est parti du 10 août 2020 lors de ma Grâce présidentielle et ma libération le 5 septembre 2020. Nous allons apparaître dans les campagnes, c’est parce qu’il a demandé lui-même de le soutenir et en politique, c’est ça. Donc quand on demande, on voit ce qui est meilleur.

Au Tchad, l'allégeance d'Abdelkader Baba Ladé au parti au pouvoir soulève des interrogations, surtout qu'il a quelques semaines en arrière, il s'affichait aux côtés de l'opposant Yaya Dillo Djerou, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain.