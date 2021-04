Présidentielle Tchad : l'opposition appelle à boycotter le scrutin

Au Tchad, à quelques jours de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise.

Lundi à Ndjamena la capitale tchadienne, lors d’une conférence de presse au siège de son parti les transformateurs, le Dr Succes Masara a qualifié le scrutin du 11 avril prochain de mascarade.

Accusant le régime de dérive, il en a profité pour présenter à la presse les restes de munitions qui ont été tirés dans le siège du parti par la police.

« C’est une blague d’une certaine manière mais il s’agit bien de changer de leadership pour apporter des solutions dans la vie des tchadiens, donc pour nous ce n’est pas une élection en tant que tel c’est pour cela que nous allons nous battre jusqu’au dernier jour, le 11 pour organiser un boycott très actif de ces élections, bref pour empêcher que les élections aient lieu. Et si d’aventure il forçait ce sixième mandat dont le peuple ne veut pas, eh bien tout le monde aura été pris à témoin et je crois que notre objectif sera de rendre le pays ingouvernable parce qu’ils ont rendu ce pays invivable pour l’ensemble de la population Tchadienne » a déclaré le président du parti les Transformateurs, Dr Succès Masra.

Mais le camp d’en face ne l’entend pas de cette oreille, d’ailleurs les appels à un report ou à une annulation de l’élection ont jusqu’ici été ignorés par le pouvoir.

Idriss Déby, actuel Président et candidat à sa propre succession est venu lundi à la rencontre de ses électeurs de Farcha, le1er arrondissement de la capitale.

S’exprimant à la foule en arabe, il a appelé les électeurs à voter pour lui pour obtenir une victoire par KO le soir du 11 avril

« On a déjà gagné beaucoup de choses depuis l’arrivée de Mr Deby au pouvoir, mais pour le reste on a confiance en lui, il va compléter, notre pays a connu plus de 30 de guerre, mais depuis son arrivée beaucoup de choses ce sont améliorés, la lumière les routes, il a fait 80% il ne lui reste que 20%, et on sait que pendant les 6 années à venir il va accomplir le reste » a assuré Ibrahim Sallé, un supporter du président sortant Idriss Déby.

Ce sont des jeunes surchauffés qui ont envahi l’esplanade du siège du parti du président sortant à Farcha, lui promettant une victoire au soir de l’élection. Prochain et dernier meeting du candidat Deby, le 9 avril prochain.

Un reportage réalisé par Joel Honore Kouam à N'djanmena, pour Africanews