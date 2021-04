Somalie : deux bases militaires attaquées par les shebab

Les islamistes ont notamment fait exploser des véhicules piégés. Mais ils n’ont pas atteint leur objectif, les deux installations sont toujours sous contrôle des forces gouvernementales.

"Grâce à nos vaillants soldats (...) les assaillants ont été défaits et leurs cadavres et leurs blessés jonchent les alentours", a déclaré à la presse le chef de l'armée somalienne, le général Odowa Yusuf Rage. "L'armée somalienne a le contrôle de ces deux endroits", a ajouté le chef de l’armée somalienne, promettant des détails ultérieurement.

Les deux attaques se sont déroulées dans la région méridionale de la Basse-Shabelle, dans les localités de Awdheegle et Bariire, séparées d'une trentaine de km l'une de l'autre.

L’attaque a été revendiquée par les shebab sur un site affilié. Ils ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats somaliens et s'être emparés de véhicules et de matériel militaires. Les bilans des attaques des extrémistes sont difficiles à confirmer en Somalie, particulièrement quand elles visent l'armée et quand les zones sont isolées.

Ces islamistes ont été chassés de Mogadiscio, la capitale somalienne en 2011, mais ils contrôlent encore d’importantes zones rurales du pays.