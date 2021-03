Niger : au moins onze civils tués lors d'attaques dans l'Ouest

Au moins onze personnes ont été tuées mercredi au Niger au cours d'attaques contre trois villages de la région de Tillabéri située proche de la frontière Malienne.

Les civils ont été encore une fois la proie de groupes armés dans l'ouest du Niger. Après un dimanche dernier sanglant dans la région de Tahoua qui avait fait 137 morts, ce sont cette fois trois villages de la région de Tillabéri, situés dans la zone dite "des trois frontières" entre Niger, Mali et Burkina Faso, qui ont été pris pour cible par les groupes jihadistes présumés affiliés à Al-Qaïda ou à l'Etat islamique (EI).

Mercredi, les assaillants ont débarqué sur des motos et ont fait au moins 11 morts dans cette zone difficile d'accès : "ils ont tué trois personnes à Zibane-Koira Zéno, une autre à Zibane Koira-Tégui et sept autres encore à Gadabo, avec un blessé", a déclaré un élu de la zone sous couvert d'anonymat.

Toujours selon cette même source, les assaillants "ont encerclé les villages" et ceux qui ont cherché à fuir ont été poursuivis et tués. __"Ils ont emporté des animaux, incendié des classes d'une école et saccagé un centre de santé", a-t-il précisé.

En mai 2020, vingt personnes avaient été tuées dans ces mêmes trois villages, au cours d'attaques menées par des hommes lourdement armés venus à moto et qui avaient ensuite fui en direction du Mali. Ces attaques contre des civils ont fait déjà plus de 300 victimes depuis le début de l'année au Niger.