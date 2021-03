La paix et les femmes au coeur du Liputa Show 2021 à Goma

La 7e édition du défilé de mode Liputa s’est déroulée à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet événement a réuni des designers de la région, mais aussi des stylistes venus du Rwanda, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burundi entre autres.

L’occasion de dévoiler les dernières tendances, mais de délivrer aussi un message de paix.Outre mettre en lumière la mode vestimentaire du pays, ce défilé se veut également une réelle plateforme pour promouvoir la culture dans toute sa diversité, mais aussi valoriser la femme en général.

"C'est un événement qui soutient aussi indirectement les femmes, car il est toujours organisé durant le mois de la femme et nous essayons de mettre en valeur les femmes, car elles ont souffert de beaucoup de choses. Le Liputa Show met en lumière tout cela, donc il ne rassemble pas que des créateurs, mais il délivre également un message", explique le styliste David Gulu.

Goma est située dans le Nord-Kivu, une zone réputée pour ses successions de conflits armés. Ce défilé annuel est donc aussi l’occasion de faire découvrir cette région autrement.

"Pour les étrangers, Goma et le Nord-Kivu sont une zone rouge. Cet événement nous permet de montrer que nous vivons, que nous sommes ici et que nous pouvons lutter contre la guerre d'une certaine manière et contre la frustration et la peur que les rébellions ont provoquées en nous. C'est pourquoi cet événement contribue d'une certaine manière à la paix à l'intérieur dans le pays et dans le Nord Kivu", dit la créatrice et styliste congolaise Gabrielle Bukoko.

La mode comme vecteur de communication et de partage, d'ouverture au dialogue, est le leitmotiv du Liputa Show, un rendez-vous annuel et coloré.