Le fabuleux destin de Luca Abdel-Nour, danseur de ballet égyptien

Le chemin a été long et difficile, mais Luca Abdel-Nour est allé au bout de ses objectifs. À seulement 17 ans, ce danseur égyptien a été primé à un prestigieux concours de ballet en Suisse. Au Prix de Lausanne, exigeante compétition annuelle internationale, il a raflé le deuxième prix, le prix du public et le prix du meilleur candidat suisse. Le jeune homme aimerait inspirer d'autres garçons du Moyen-Orient.

"J'espère que je pourrais encourager certains garçons ou certaines personnes à rejoindre le ballet, pas seulement les garçons, mais aussi les filles ; pas seulement les jeunes garçons, mais également des personnes plus âgées qui voudraient simplement essayer le ballet. Je pense que c'est une très belle forme d'art et que tout le monde devrait tenter l’expérience. J'espère inspirer certaines personnes au Moyen-Orient et dans le monde entier, aider ceux qui ne connaissent pas le ballet à le découvrir et à le tester", dit Luca.

Luca Abdel-Nour est fier de son parcours et pourtant étonné de ses récompenses. Mais il est aussi conscient des difficultés qu'il a traversées pour en arriver là.

"Je pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais si vous regardez un danseur et que vous voyez le travail qu'il fait chaque jour, six jours par semaine, vous comprenez que c'est en réalité un métier et que c'est difficile. C’est tout aussi exigeant que pour un joueur de football ou un gymnaste et ce travail de danseur devrait aussi être quelque chose qu’on respecte", ajoute le jeune homme.

En Egypte, son pays d'origine, le succès de Luca a généré beaucoup de réactions sur la toile, certains se disant fiers de lui, d'autres se montrant sarcastiques, voire agressifs.

"J'ai beaucoup attiré l'attention sur les réseaux sociaux en Egypte pour être danseur de ballet masculin, mais aussi pour avoir été le premier danseur de ballet égyptien à participer au Prix de Lausanne depuis 49 ans. Il y a bien sûr un peu de commentaires négatifs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont vraiment soutenu et qui ont dit que je les inspirais et leur donnais envie de faire du ballet dans une société où ce dernier n'est pas vraiment encouragé. Il y a les deux, le positif, le négatif, à vous de savoir ce que vous voulez écouter", conclut Luca.

Luca Abdel-Nour a en tout cas séduit la directrice du Ballet du Caire qui veut l'inviter à se produire en Egypte.