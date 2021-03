Serie A : Diawara et Kessié en sauveurs

Les footballeurs africains à l'honneur hier soir en Serie A italienne. Le Guinéen Diawara (Roma) et l'Ivoirien Kessie ont tous deux sauvé leurs équipes respectives.

Amadou Diawara a offert une victoire capitale à l'AS Roma sur la pelouse de la Fiorentina, le milieu de terrain guinéen se retrouve au départ et à l'arrivée de la dernière action du match.

On joue en effet la 87e minute, les deux équipes sont à égalité un partout quand Diawara trompe enfin le gardien florentin.

Après revisionnage, la VAR finira par accorder ce premier but de la saison au membre du Sily National (11 sélections).

La Roma s'accroche à ses rêves européens en sécurisant sa cinquième place au classement.

Du côté du Milan AC, le sauveur est cette fois ivoirien, l'inévitable Frank Kessie a su pallier l'absence de Zlatan Ibrahimovic : une première tête repoussée difficilement par le gardien de l'Udinese et c'est finalement dans son exercice favori que l'ancien du Stella va égaliser. Sur penalty, après une main grossière au bout des arrêts de jeu (7 minutes de temps additionnel).

Milan sauve un point et les apparences dans la course au titre. Une victoire dans son match en retard et l'Inter comptera six longueurs d'avance après 25 journées.