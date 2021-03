Vente d'alcool prolongée et couvre-feu raccourci en Afrique du Sud

L' Afrique du Sud est passé directement du niveau d'alerte 3 au niveau d'alerte 1. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a allégé quelques restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 dans le pays.

Désormais la vente d'alcool se fera jusqu'à l'heure du couvre feu, et le couvre feu est raccourci de minuit à 4h00. Ce nouvel allègement devrait permettre une reprise de la plupart des activités économiques.

Les nouvelles infections, les admissions dans les hôpitaux et les décès ont considérablement diminué et continuent de baisser régulièrement. Le pays a enregistré un peu moins de 10 000 nouvelles infections au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40 000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90 000 au cours de la dernière semaine de décembre a commenté le président sud-africain au cours d'une allocution.

Le chef de l'Etat sud-africain, a attribué cette baisse spectaculaire aux mesures de santé publique, aux changements de comportement et l'acquisition d'une immunité chez ceux précédemment contaminés.

Samedi, le pays a reçu une seconde livraison de vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson. Plus de 63 600 membres du personnel médical ont déjà été vaccinés. Une deuxième vague, composée de personnes âgées, de professeurs, de policiers ou encore de mineurs sera vaccinée à partir de la fin avril, au cours de la deuxième phase.

20 millions de doses du vaccin Pfizer ont également été commandées, tandis que 12 millions de doses sont attendues du dispositif Covax.