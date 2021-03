Un salon de beauté spécialisé en tresse africaine au cœur de Darwin

C'est un duo mère-fille qui est à la tête de ce salon de beauté situé en plein cœur de Darwin, la capitale du territoire nord de l'Australie. Lorsqu'il s'agit de coiffures de qualité, cette équipe est douée.

Et la clientèle n'est pas qu'africaine, comme Kate Nichols, à la recherche d'un nouveau look et elle a décidé de se tresser les cheveux pour la première fois.

Lorsque vous venez ici vous tresser vous en avez pour toute la journée, c'est plutôt un rendez-vous pour la journée avec nous, donc venez avec vos repas, lâche Christine Kute.

Jean Kute, la mère, dirige ce salon de coiffure, spécialisé dans les tresses africaines depuis presque 10 ans. C'est à la mort de son mari tué dans un accident au Kenya qu'elle a immigré en Australie avec ses six enfants en 2004.

J'ai dit non, je dois venir, Dieu m'aidera, pas d'homme, pas de mari, rien, mais Dieu est là, c'est pour ça que je suis là.

Dès leur arrivée à Darwin, ce duo mère-fille était confronté à l'absence de salon de coiffure spécialisé dans les textures de chevaux africains. Une situation qui a ouvert la voie à l'ouverture de leur propre salon de beauté. Ce qui auparavant n'était qu'un rêve est devenue une réalité.

Et même en allant chez un coiffeur pour une coupe, ils auraient peur d'accepter votre rendez-vous parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la texture de nos cheveux afro.

Plus qu'un salon de coiffure, cette entreprise est le témoignage de la force d'une mère qui a décidé de se battre seule pour continuer à élever ses enfants. Un parcours dont est fière sa fille Christine.

Parce que si elle a trouvé en elle la force de continuer, quels autres défis ne puis-je pas relever à mon tour, qu'est ce que je ne peux pas faire ? C'est en gros, si elle a pu le faire, pourquoi je ne peux pas le faire?

Après plus d'une dizaine année d'expérience et une notoriété grandissante, Jean Kute s'est fait un nom dans son pays d'adoption grâce notamment à ses talents. Un héritage qu'elle transmet à ses enfants.