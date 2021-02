RDC : des ONG collaborent pour élucider l'attaque contre le convoi de l'ONU

En République démocratique du Congo (RDC), des enquêteurs sont à Goma pour tenter d'élucider les circonstances de l’attaque du convoi de l’ONU qui a causé la mort par balles de l’ambassadeur italien Lucas Attanasio, son garde du corps et leur chauffeur congolais Mustapaha Milambo.

Les autorités de la RDC ont envoyé une délégation dans le Nord-Kivu pour rencontrer des membres des Nations Unies et d'autres ONG agissant dans l'est du pays où a eu lieu l'attaque contre le convoi du Programme Alimentaire Mondial. "C'est un rappel des conditions de travail difficiles des travailleurs humanitaires et des conditions de sécurité difficiles qui sont subies et de l'insécurité en général qui continue malheureusement à prévaloir dans de nombreuses régions ici au Nord-Kivu et aussi dans d'autres régions d'autres provinces", a déclaré Diego Zorrilla, coordinateur humanitaire adjoint de l'ONU en RDC.

Les autorités de la RDC souhaitent collaborer plus étroitement avec les ONG pour mieux sécuriser leurs activités quotidiennes. "Il est nécessaire d'avoir une collaboration étroite entre les humanitaires et les fonctionnaires, entre l'Etat et les ONG. Nous exigeons une collaboration étroite qui puisse nous aider à contribuer à la lutte contre le terrorisme qui sévit dans l'Est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts. C'est pourquoi nous demandons, nous avons demandé au cours de cette réunion aux humanitaires de nous donner la traçabilité de leurs activités", a annoncé Christian Bushiri, conseiller principal de la présidence de la RDC.

Une équipe spéciale d'enquêteurs italiens envoyée par les procureurs de Rome est également arrivée sur place. Ce mercredi, la RDC a imposé des nouvelles mesures aux diplomates dans le pays, qui doivent désormais faire connaitre leurs déplacements au préalable.