Maroc : Fnideq asphysiée par la fermeture de la frontière avec Ceuta

Plusieurs personnes réclamaient à Fnideq dans le nord du Maroc des alternatives économiques face au chômage qui frappe de plein fouet cette ville.

Ils étaient plusieurs, un millier selon les organisateurs à exiger l'ouverture de la frontière avec Ceuta, la ville espagnole fermée depuis près d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. Les protestataires ont également appelé à la libération de quatre personnes arrêtées en marge d'une précédente manifestation vendredi dernier.

En plus de la fermeture de la frontière depuis mars, les autorités marocaines ont décidé de fermer en 2019 le poste frontière dédié aux porteurs de marchandises détaxées entre la ville espagnole et le royaume, destinée à mettre fin au circuit de contrebande. La contrebande entre Ceuta et la petite ville de Fnideq représentait entre 550 et 750 millions d'euros, selon les estimations de la douane marocaine.

Face à la contestation, les autorités marocaines ont annoncé mardi qu'un budget de plus de 30 millions de dollars a été alloué à un programme de développement économique et social. Ce projet prévoit notamment la création de zones franches à Fnideq et à Tétouan.