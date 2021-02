Billie Holiday et la lutte pour les droits civiques

L’icône de jazz Billie Holiday est mise à l’honneur dans un long-métrage. Réalisé par Lee Daniels, "The United States vs Billie Holiday" se concentre sur quelques épisodes de la vie de la chanteuse afro-américaine.

Loin du biopic,"The United States vs Billie Holiday" traite de ses contributions au mouvement des droits civiques et de sa bataille contre le gouvernement américain. "Nous savons qu'elle est une incroyable chanteuse de jazz. Nous savions qu'il y avait un peu de noirceur et c'est pourquoi elle était capable de vous donner ce qu'elle vous a donné. Mais nous ne savions pas qu'elle avait lancé le mouvement des droits civiques tel que nous le connaissons actuellement. Nous ne le savions pas. Et je pense que c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que font les médias, c'est ce que fait l'Amérique : ne pas raconter nos histoires. Il était vraiment important pour moi de raconter l'histoire de cette femme. Et nous l'avons fait !", déclare le réalisateur Lee Daniels.

C’est donc à travers l’histoire du titre controversé "Strange Fruit", que nous suivons la chanteuse Andra Day, qui incarne Billie Holiday. Alors que la célèbre ballade est interdite pour ses paroles véridiques sur l’injustice et la ségrégation, l’artiste se bat pour le droit de parler et de chanter sa vérité. "Il y a tellement d'histoires qui ont été refusées ou qui n'ont pas été autorisées à être racontées. Cela me sidère que nous ayons eu une histoire de Harriet Tubman l'année dernière et que nous en ayons une maintenant pour Billie Holiday. C'est un grand honneur, je pense, pour nous tous", ajoute le réalisateur.

Trevante Rhodes abonde dans le même sens. "Cette histoire, celle de Billie Holiday en particulier, est si importante et si belle pour moi, car Billie Holiday représente ma mère, ma grand-mère, toutes ces femmes noires fortes et belles que j'ai eues dans ma vie. Le simple fait d'avoir l'occasion de faire la lumière sur une histoire qui met en lumière la lutte. Nous voyons la lutte des femmes noires tout le temps, mais pas au point qu'elle soit si peu apologétique au sujet de ses droits et qu'elle défende ce qu'elle croit".

La chanteuse Andra Day a été nominée pour un Golden Globe pour son rôle dans "The United States vs Billie Holiday".