L'Afrique développe le commerce intracontinental

Avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, les trois blocs territoriaux accélèrent le processus d'intégration régionale.

Le conseil des ministres des blocs économiques : la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), a discuté, entre autres, du projet de lignes directrices du mécanisme en trois parties sur la sécurité des déplacements dans la région pendant la pandémie de Covid-19 et de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange tripartite.

Un accord signé en 2015 qui implique 26 pays, soit 625 millions de personnes et s'étend du nord au sud de l'Afrique,

"La zone de libre-échange vise exactement à cela, à assurer une augmentation du volume du commerce intracontinental, ce qui ne se produit donc pas seulement ici dans cette région du sud mais aussi dans le reste du continent. Le commerce inter africain est très faible, et pas seulement en raison de la nécessité d'améliorer les infrastructures. Les professionnels des affaires eux-mêmes et les acteurs économiques recherchent souvent des solutions et des opportunités bien plus éloignées lorsque le marché est ici, le marché est à côté." déclare Ricardo de Abreu, Ministre angolais des transports.

L'objectif de l'accord de libre-échange tripartite est la création d'une union douanière qui intègre les États membres.

Les représentants des blocs économiques régionaux, à savoir le COMESA, la CAE et la SADC, se sont réunis lundi par vidéoconférence pour analyser les réglementations juridiques qui seront en vigueur au moment de la mise en œuvre de la zone de libre-échange tripartite.

L’une des recommandations faite lors de la réunion est que les pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord le fassent d'ici juillet de cette année.