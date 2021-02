Au moins trois morts dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio

En Somalie, au moins trois personnes ont été tuées et huit autres blessés dans l’explosion d’une voiture piégée à Mogadiscio, non loin du palais présidentiel.

Selon un responsable des forces de sécurité, la police a ouvert le feu sur un véhicule avant de le pourchasser dans les rues de la capitale. "La police a ouvert le feu sur le véhicule et l'a pris en chasse. Cela a permis à de nombreuses personnes de s'écarter de la route. Cela a vraiment limité le nombre de victimes que l'explosion était susceptible de causer", a déclaré Abdirahman Mohamed.

Plusieurs témoins ont indiqué avoir entendu des tirs et vu des véhicules s’éparpiller avant l’explosion."L'explosion était forte", raconte Aisha Ahmed. "J'étais dans un magasin et j'ai vu la police pourchassant un véhicule du mauvais côté de la route. Il a percuté plusieurs véhicules et des tuk-tuk avant d'exploser près du checkpoint". Un autre témoin, Dahir Osman, se trouvait dans une salle de sport proche du lieu de l'explosion. "Nous avons entendu les tirs avant l'explosion. Et cela a mis en alerte beaucoup de gens, dont moi-même, et nous avons fui la zone pour nous mettre à couvert".

La capitale de la Somalie est régulièrement la cible d’attaques d’islamistes qui mènent une insurrection depuis des années pour renverser le gouvernement. Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebaabs contrôlent toujours de larges portions du territoire.

Ce dernier attentat survient alors que le président Farmajo négocie avec des dirigeants d’Etat régionaux pour organiser des élections. Une réunion devrait avoir lieu ce lundi 15 février, une semaine après la fin de mandat du chef de l'Etat.