Renforcement des relations Burundi-Ethiopie

Visite diplomatique de deux jours au Burundi pour Sahle Work-Zewde. Le mardi 9 février, la présidente éthiopienne a été accueillie à l’aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura par le chef de l’Etat burundais, Evariste Ndayishimiye.

Les deux pays souhaitent renforcer leurs relations et discuter de dossiers à traiter en commun.

"Son excellence Madame Sahle-Work Zewde a salué l’œuvre de développement économique et de consolidation de la démocratie engagé avec détermination et conviction par son excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Elle a salué la contribution du Burundi aux différentes missions de maintien de la paix, notamment en Somalie et en République centrafricaine. Son excellence Evariste Ndayishimiye a apprécié la participation substantielle de l’Ethiopie dans les missions de maintien de la paix en Afrique, plus particulièrement en Somalie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères burundais, Albert Shingiro.

La construction du Grand Barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu fut un des thèmes abordés par les deux présidents. Le Burundi souhaite bénéficier des retombées de ce projet éthiopien pour combler son déficit énergétique.