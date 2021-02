À l'occasion du Africa Podcast Day, lancement de “Dans la tête des hommes” sur Africanews

Le 12 février, à l’occasion de la Journée de podcast africain, Africanews proposera “Dans La Tête Des Hommes”, le premier podcast original de la chaîne produit en collaboration avec Euronews.

Un projet qui explore les pressions liées à la masculinité en Afrique et qui se penche sur les moyens déployés par les hommes lorsqu’ils défient et changent de leurs propres grés, leurs communautés.

Africa Podcast Day par Africa Podfest a été créé afin que les pionniers du podcasting dans cette région du monde puissent se réunir, partager leurs connaissances et développer leurs réseaux (de partenaires) africains et internationaux.

#AfricaPodcastDay a été lancé pour mettre en lumière une communauté croissante de podcasteurs en Afrique, un continent où la radio demeure le média le plus largement consommé.

Cette année, le thème est We are proud to be here ! Nous célébrons l'impact fort du podcasting sur le continent.

Cette initiative invite les Africains à faire entendre leur voix non pas seulement sur le continent mais aussi sur le marché international. Un festival de podcast pour les Africains et par les Africains. L’occasion pour cette communauté de célébrer ses réalisations et apprendre à relever les défis dans le monde du podcasting.

AfricaPodcastDay a lieu chaque année le 12 février, la veille de la Journée mondiale de la radio.

Africanews est honoré de participer à cet événement en lançant #DansLaTêteDesHommes.

Au cours de ce festival, nous partagerons notre expérience et nos compétences sur la manière de produire un podcast documentaire multilingue entre l'Afrique et l'Europe sans prendre l'avion. Participez à notre présentation le 12 février à 9h00, heure de Nairobi.

Les billets sont gratuits et peuvent être réservés directement sur https://hopin.com/events/africa-podfest.

Consultez le site www.africapodcastfestival.com pour connaître le programme du festival.

#DansLaTêteDesHommes est une série originale d'Euronews en collaboration avec Africanews. Elle vise à promouvoir une discussion transfrontalière sur les rôles des hommes et des femmes, du point de vue de cinq pays africains (Burundi, Sénégal, Lesotho, Guinée et Liberia).

Cette série, qui explore la manière dont les hommes défient des siècles de stéréotypes, sera disponible ce vendredi sur Africanews.