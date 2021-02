RDC : résurgence du virus Ebola dans le Nord-Kivu

En République Démocratique du Congo (RDC), le gouvernement a confirmé une résurgence du virus Ebola dans l’Est du pays. Ce dimanche, le ministre de la Santé, Eteni Longodo, a précisé qu’un épisode de la maladie à virus Ebola avait été localisé dans la zone de santé de Biena, dans le Nord-Kivu.

La femme d’un survivant de la maladie est décédée dans la ville de Butembo, le 3 février, trois mois après l’annonce de la fin de la onzième épidémie. Habitant au village voisin de Biena, elle s'était sentie malade pendant quelques jours avant d'être testée dans une clinique de cette ville. Elle s'est ensuite rendue dans un hôpital de Butembo, mais est morte avant d'avoir reçu les résultats. Le gouvernement a commencé à rechercher toutes les personnes en contact avec la victime pour essayer "d'éradiquer l'épidémie le plus rapidement possible", a déclaré Eteni Longondo.

Le 16 octobre 2020, le dernier malade d’Ebola avait été déclaré guéri dans la province de l’Equateur, dans le Nord-Ouest du pays. Cette onzième épidémie avait fait 55 morts sur les 130 cas recensés. Déclarée le 1er août 2018, la dixième épidémie fut la deuxième épidémie la plus meurtrière, avec 2 299 décès.

Identifié en 1976 par Pieter Pot, le virus Ebola se transmet à l’homme par des animaux infectés. Très contagieux, il peut être contracté par des liquides organiques tels que les vomissures, le sang ou le sperme. Bien que la source de la contamination soit encore inconnue, la femme qui est morte était l'épouse d'un survivant du virus. Celui-ci peut vivre dans le sperme des survivants masculins pendant plus de trois ans, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Des experts affirment qu'à mesure que les épidémies deviennent plus fréquentes, il est important de mieux comprendre comment il est contracté. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'il n'était pas inhabituel que des cas sporadiques se produisent à la suite d'une épidémie majeure et que les précédentes réponses à l'Ebola permettaient déjà de traiter plus facilement celle-ci.

"L'expertise et les capacités des équipes sanitaires locales ont été essentielles pour détecter ce nouveau cas d'Ebola et ouvrir la voie à une réponse rapide", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. L'OMS enquête sur ce cas et tente d'identifier la souche du virus afin de déterminer son lien avec la précédente épidémie.

Les autorités sanitaires de la RDC craignent qu'une nouvelle épidémie d'Ebola n'affecte gravement le système de santé du pays, qui est déjà fragilisé par la pandémie de coronavirus.