A Mogadiscio, la révolution sportive des somaliennes

Dans la capitale somalienne, l'ouverture d'une salle de sport a changé la vie des femmes somaliennes.

Difficile de trouver un endroit où faire du sport à Mogadiscio quand on est une femme. Mais depuis 2017, la salle de sport Binish Gym offre une solution à celles qui souhaitent entretenir leur corps. Aisha Muhyadin, une étudiante de la capitale somalienne, est la première entraîneuse de cet espace dédié aux femmes.

"Cette ville n'avait pas de salles de sport spécialement conçues pour les femmes, donc je pense que c'est une première. Je suis la première femme entraîneuse de gymnastique, et j'en suis très heureuse", s'exclame la jeune femme de 22 ans.

Ouvert le jour aux femmes avant de faire rentre les hommes la nuit, Binish Gym offre la possibilité aux femmes de faire du sport en salle, ce qui n 'est pas toujours compris par leur entourage. Najma Sufi Abdi, qui fréquente la salle, explique devoir faire face à de nombreux questionnements.

"Les gens me demandent à chaque fois : "Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as du diabète ? Tu as faim ?" Des questions comme ça, mais je leur dis que je dois faire de gros sacrifices pour perdre du poids. Mon mari aussi avait des doutes, il affirmait que j'étais malade. Mais je leur ai dit que je m'entraînais pour perdre du poids afin d'entretenir mon corps et de changer de silhouette".

En Somalie, où la société conservatrice ne voit pas d'un bon œil les tenues de sport ne couvrant pas le corps, ce gymnase est une révolution sportive pour les femmes somaliennes. Depuis plusieurs années la Somalie connaît un essor du sport féminin, à l'image de match de basketball ou de football organisé dans la capitale Mogadiscio. Mais ces derniers se comptent toujours sur les doigts de la main.