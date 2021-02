Ouganda : un traitement local anti-Covid fait son apparition

L'Ouganda mise sur un nouveau traitement fait à base de plantes pour renforcer sa lutte contre la Covid-19. Ce médicament phytothérapeutique est mis au point par des scientifiques ougandais de l'Institut de recherche en chimiothérapie.

L'Ouganda a décidé de renforcer sa lutte contre la pandémie de Covid-19 avec un remède fait à base de plantes. Le médicament enregistré sous le nom deUNV-01N développé par l'Institut de recherche en chimiothérapie a subi plusieurs contrôles de qualité et des essais sont prévus sur les patients atteints de coronavirus et admis à l'hôpital national de référence de Mulago, dans la capitale Kampala. Le Docteur Bruce Kireenga, clinicien-chercheur salue cette innovation.

"L'efficacité du produit UNV-01N a été démontrée par de nombreuses expériences communautaires, mais aussi par des études sur d'autres maladies, Nous avons entamé les essais sur 124 personnes.''

Aucun résultat n'a pour l'instant été publié, mais les chercheurs sont tous unanimes les premiers tests montrent des signaux positifs dans la lutte des infections virales. Ces plantes ajoutent les scientifiques avaient déjà prouvé leur efficacité dans l'Ouest et l'Est du pays où les communautés les utilisaient pour traiter des certaines maladies. Au premier rang des défenseurs de ce remède made in Ouganda, le président Yoweri Museveni.

"Nous n'accepterons pas la dépendance, c'est pourquoi nous travaillons sur ce traitement thérapeutique, nous travaillons sur des vaccins en collaboration avec d'autres, vous entendez déjà parler de diagnostics. Je pense que les choses avancent de ce côté, je veux donc remercier tous ceux qui sont impliqués. Nous sommes engagés dans un nouveau type de lutte de libération" a-t-il déclaré.

Avant l'Ouganda, Madagascar avait lancé le Covid-organics , un traitement curatif et préventif à base d'Artemisia contre la Covid-19 qui a finalement été relayé au second plan par la communauté scientifique. À Kampala, les pharmaciens saluent cette initiative, mais invitent tout de même à la prudence.

"La médecine par les plantes exploite une tradition, qui s'appuie sur une communauté qui utilisait le remède depuis un certain temps et qui a eu des effets, pour elle, mais Il se peut qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques pour l'étayer prévient un pharmacien, Steven Ruto.

Si l’organisation mondiale de la santé a reconnu que certains médicaments et remèdes traditionnels peuvent atténuer les symptômes du Coronavirus, elle rappelle qu’il n’existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir la maladie.

Ce traitement anti-Covid ougandais à base de plantes doit encore subir plusieurs phases avant d'être officiellement apte être à l'utilisation. Mais les scientifiques espèrent qu'il pourrait constituer une autre arme dans leur arsenal, dans la lutte contre la Covid-19.