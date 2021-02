"Judas et le Messie noir", plongée dans la trahison de Fred Hampton

Le film offre une plongée dans la vie de Fred Hamton, un des leader des Black Panthers.

"Judas et le Messie noir", un drame qui plonge le téléspectateur dans les Etats Unis des années 60 au sein des Blacks Panthers. Le film raconte l'histoire de Fred Hampton, l'un des leaders les plus charismatique de l'organisation révolutionnaire, assassiné en 1969.

"Lire le scénario et entendre ses mots, ça m'a remué, ça m'a ému. C'était presque comme un appel à l'acte. Vous savez, c'étais comme si j'étais dans le ring, il faut que je bouge. J'essaie de ne pas intellectualiser ça", raconte l'acteur britannique, Daniel Kaluuya, qui incarne le leader des Black Panthers. "Quand j'ai vraiment compris les enjeux culturels et ce que cela signifiait pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi, ce que cela signifiait pour le président Fred Jr. et Mama Akua, je pense qu'un autre moi est apparu".

Les membres du groupe, comme le fils du leader des Black Panthers de l'Illinois, Fred Hampton Jr., ont d'ailleurs été consulté tout au long de la production du film, jusque dans son nom, explique Shaka King, réalisateur du film. "Au début, le premier titre était : 'Jésus était mon pote'. Et nous avons beaucoup de retours de la part des Panthers, de Fred Hampton Jr. et Mama Akua parce que, vous savez, les Panthers ne se considéraient pas comme une organisation chrétienne. Alors ils se sont dit : 'Nous ne sommes pas à l'aise avec cette représentation', et donc nous avons reculé. Ils n'aimaient pas cette idée que Fred soit considéré comme un personnage ressemblant à Jésus".

Trahison

Les Blacks Panthers dans le viseur des autorités américaines, Fred Hampton va alors être traqué afin d'éviter l'émergence d'un "messie noir". Le FBI va faire convaincre William O'Neal, un criminel arrêté pour vol de voiture, d'infiltrer les Black Panthers, avec pour mission de trahir son leader. Les échanges sur le leader de la branche "Illinois" de l'organisation politique vont jouer un grand rôle dans le nom du film.

"Ce qui m'a frappé, c'est quand nous avons trouvé le mémo où Hoover [Edgar J. Hoover, directeur du FBI à l'époque] parle d' empêcher la montée d'un 'messie noir'. Le fait que ce soit Hoover qui ait qualifié Fred de 'messie noir' et non pas les Panthers... On s'est dit 'Ok, nous pouvons utiliser cela'. Et puis, c'était comme si nous avions cette figure de Judas. Et il y avait tellement de parallèles avec le fait qu'O'Neal était une figure de Judas", explique Shaka King. La ressemblance entre les deux trahisons est frappante. "Il en a trahi certains, il s'est suffisamment approché de lui [Fred Hampton] pour le droguer, vous savez, donc il a été capable d'atteindre ce niveau de proximité. Et Il y a eu le fait qu'il a été payé $ 300, vous savez, et les 30 pièces d'argent...", explique le réalisateur, en faisant référence à l'Evangile selon Mathieu, qui affirme que Judas Iscariote aurait été payé 30 pièces en argent pour sa trahison de Jésus.

"Judas et le Messie noir", qui sortira en salles le 12 février, a été très bien reçu par la critique. Rotten Tomatoes attribue une note de 99% au film qui voit sa Bande Originale et son acteur vedette Daniel Kaluuya tout les deux nominés aux Golden Globes.