Covid-19 : le taux de mortalité en Afrique dépasse le taux mondial

Le taux de mortalité de la Covid-19 sur le continent africain "devient très inquiétant", a annoncé ce jeudi, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

John Nkengasong a précisé que le taux de mortalité de la COVID-19 en Afrique était à présent plus élevé que le taux mondial :

"Malheureusement, en Afrique également, 93 000 personnes sont mortes des suites de la COVID-19, ce qui représente un taux de létalité de 2,6 %. Le taux de mortalité global est donc de 2,2 %. Le taux de mortalité continental est de 2,6 %. Cela vous montre clairement, comme je l'ai indiqué la dernière fois, que le taux de létalité devient très inquiétant car il dépasse désormais le total mondial. Avant, c'était l'inverse. Au cours de la première vague, le taux de mortalité était d'environ 2,2 %, et il est maintenant de 2,6 %".

Vingt pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Soudan, ont des taux supérieurs à la moyenne mondiale.

C’est majoritairement dû à la résurgence des cas de Coronavirus, qui dans certaines parties du continent a un bilan bien plus meurtrier que la première vague d'infections de l'année dernière.

"Il y a tout juste deux semaines, le président sud africain Cyril Ramaphosa , avait annoncé que nous avions obtenu 270 millions de doses de vaccins. C'est ainsi que nous mettons en place le processus et les systèmes. Vous m'avez entendu dire que 16 pays ont exprimé leur intérêt, qu'ils ont soumis des demandes et que ces discussions auront lieu. Nous espérons que dans les deux ou trois prochaines semaines, ils devraient recevoir leurs vaccins, car il s'agit d'une urgence. Mais je vous tiendrai au courant. Et, bien sûr, notre priorité est de veiller à ce que ces vaccins soient livrés en temps utile pour que les pays puissent commencer à vacciner. Mais je ne peux pas donner de date précise à laquelle les vaccins seront disponibles" a déclaré John Nkengasong.

La variante 501Y.V2, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, est prédominante et alimente un nombre record de cas en Afrique du Sud et dans la sous-région. Elle a été trouvée au Botswana, au Ghana, au Kenya, aux Comores, en Zambie et dans 24 nations non africaines.