Mali : les vaccins pour stopper la covid-19

Avec un peu plus de 8.000 cas confirmés de Covid-19, le Mali se retrouve relativement épargné par la pandémie mondiale.

Mais dans ce pays, les médecins appellent de tous leurs vœux, les vaccins, pour endiguer le virus. En attendant, l'arrivée de ses vaccins, pour lesquels aucune date n'a pour le moment été communiqué, des centres de tri sont installés à différents endroits de la capitale Bamako où des tests sont effectués

Seulement 15 cas positifs seraient pris en charge. Ce qui fait dire à certains qui il est impossible d'évaluer le développement de la pathologie au niveau communautaire surtout que les symptômes du coronavirus ressemblent à d’autres maladies, notamment le paludisme.

À ce jour le Mali a recensé près de 300 décès pour une population d’environ 20 millions d’habitants. Plus de 60% des cas ont été enregistrés dans la capitale Bamako, les communes 5 et 6 étant les plus touchées.