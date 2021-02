Jeffrey Hawkins : "L'élection de Joe Biden est une bonne nouvelle pour l'Afrique"

Jeff Hawkins a occupé la fonction de consul général à Lagos, au Nigeria avant de quitter le département d'État en 2017. Aujourd'hui maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, il est l'invité de notre journaliste, Ignatus Annor.

Africanews : Le président Joe Biden occupe désormais la Maison-Blanche. Qu'est ce que cela peut bien signifier pour le continent africain ? On se souvient que son prédecesseur n'en avait pas fait une priorité en matière politique.

Jeffrey Hawkins : C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Joe Biden est un président qui prend ses fonctions avec beaucoup d'expérience. Il s'est entouré d'une équipe d'experts en politique étrangère qui connait très bien le continent. Je voudrais attirer l'attention de vos téléspectateurs sur deux personnes en particulier : Linda Thomas-Greenfield, qui était auparavant secrétaire d'État adjointe aux Affaires Africaines et Samantha Powers qui connait le continent sur le bout des doigts. Samantha sera, j'en suis sûr, une grande amie pour l'Afrique dans les années à venir. Et n'oublions pas non plus que le secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, est, non seulement, quelqu'un qui a voyagé en Afrique à plusieurs reprises, mais quelqu'un qui parle aussi couramment le français. Il pourra donc parler non seulement aux anglophones du continent, mais aussi aux francophones.

Africanews : Joe Biden prend ses fonctions à un moment très difficile. Son objectif actuel serait d'essayer de faire face à la pandémie, de relancer l'économie des États-Unis. A quel moment prévoyez-vous une orientation politique adaptée à l'Afrique, ce que l'on n'a pas du tout vu au cours des quatre dernières années ?

Jeffrey Hawkins : La nouvelle administration commence à se tourner vers l'étranger. Le secrétaire d'Etat Blinken a déjà parlé au téléphone avec le ministre des affaires étrangères d'Afrique du Sud, le président de l'Union africaine, ils ont discuté des questions de vaccination contre la Covid. Mais soyons honnêtes, Joe Biden a beaucoup de dossiers à traiter avant l'Afrique, surtout qu'il est encore en train de constituer son équipe Afrique à la Maison-Blanche et au Département d'Etat. Mais le changement de ton est immédiat. Et il a déjà pris des premières mesures. Sur l'interdiction de visa par exemple, il a déjà pris des mesures qu'il a présenté à la diaspora africaine pendant sa campagne. Il a également parlé d'une relation avec l'Afrique beaucoup plus respectueuse, ce qui me semble très important.

Africanews : Joe Biden avait promis d'abroger cette interdiction d'immigration imposée par Trump à certains pays musulmans. Le Nigéria a été touché, ou bien sûr la Libye et la Somalie. Fidèle à sa parole, le nouveau président a annulé cette interdiction. Qu'est-ce que cela signifie pour les musulmans africains ?

Jeffrey Hawkins : L'administration Biden est soucieuse de la diversité, de reconnaître que l'Amérique est un pays d'immigrants. Ce n'est pas parce que les portes sont ouvertes qu'il n'y aura plus de politique d'immigration, mais elle sera beaucoup plus mesurée et certainement beaucoup plus accueillante pour les personnes qui ont légalement le droit de voyager et d'immigrer aux États-Unis.

Africanews : Quant à la crise en Libye, nous savons que la semaine dernière encore, le gouvernement actuel s'est prononcé contre la Russie et la Turquie, leur demandant de se retirer du pays. Les Etats-Unis vont-ils jouer un rôle essentiel aurpès de Tripoli pour résoudre la crise ?

Jeffrey Hawkins : Je pense que sur le plan diplomatique, l'administration Biden fera tout son possible pour aider à résoudre ce problème et pour soutenir les efforts des Nations Unies et d'autres acteurs sur place. Je ne sais pas à quel point l'administration saura muscler sa diplomatie mais je pense que nous le saurons rapidement.