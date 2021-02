Somalie : une nouvelle attaque des Shebabs à Mogadiscio fait 9 morts

La capitale somalienne Mogadiscio a une nouvelle fois été frappée par les combattants du groupe Al-Shabaab.

9 morts et une dizaine de blessés. C'est le bilan provisoire après l'attaque de l'Hotel Afrik ce dimanche à Mogadiscio. Vers 17 heures, une voiture piégée a explosé devant établissement situé non loin de l'aéroport international et fréquenté par des fonctionnaires, des membres des forces de sécurité et des chefs de communauté.

Trois hommes armés pénètrent ensuite le bâtiment, ouvrant le feu sur les clients de cet hôtel très fréquenté par les employés du gouvernements, les hommes politiques et les chefs de communauté.

Selon des témoins, l’hôtel aurait été très vite encerclé par des membres de l'armée somalienne. Les échanges de tirs et bruits d'explosion dureront plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Les trois assaillants seront tous neutralisés par les forces de sécurité, le quatrième étant décédé dans l'explosion de sa voiture.

Parmi les 5 victimes de cet attentat, le général Mohamed Nur Galal, ancien officier de carrière, politicien à la retraite et l'une des figures les plus importantes du clan Hawiye, très influent dans la politique du pays. L'ancien ministre de la Défense était pour beaucoup de somaliens un héro s'étant distingué dans les opérations militaires contre les combattants shebabs.

L'attaque s'est déroulée alors que la Somalie organise prochainement des élections législatives et présidentielle. Un scrutin important puisque le mandat du président Farmajo, expire le 8 février prochain. Mais avec les tensions entre le gouvernement central et plusieurs états, la Somalie pourrait encore plus sombrer dans l'instabilité politique.