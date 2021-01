Le roi du Maroc a reçu sa première dose de vaccin

Le souverain marocain a été vacciné au palais royal à Fès donnant ainsi le coup d'envoi à la campagne nationale de vaccination au Maroc.

Le palais royal n'a pas précisé quel vaccin avait été administré au roi Mohammed Six. Le Maroc avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm

Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans.

La campagne de vaccination concernera 25 millions de personnes des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus. Une campagne gratuite, précise le communiqué officiel, pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain.

La pandémie touche avant tout les villes à forte densité urbaine, comme la capitale économique Casablanca (ouest) et la ville populaire de Salé, accolée à Rabat.