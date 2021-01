Le Steam Ship Sudan remonte le Nil

En Egypte, le Steam Ship Sudan, n'a pas arrêté ses activités. Le plus vieux bateau de croisière à vapeur remonte le Nil sur les pas d'Agatha Christie malgré la pandémie du coronavirus.

''Ce navire est historique et très unique car il fonctionne encore à la vapeur. C'est aussi un navire royal puisque le roi Fuad a navigué dessus et le roi Farouk après lui. Ce navire a été construit en Angleterre et son lancement a eu lieu en 1885'' explique Amir Attia, le directeur du Steam Ship Sudan.

Dans ce mythique bâtiment de croisière construit à l'aube du 20è siècle, vingt-trois cabines à bord, dont cinq suites, chacune portant le nom d’un personnage lié à l’histoire du bateau ou de l’Egypte en occurrence Agatha Christie, qui a trouvé sur ce pont l’inspiration de Mort sur le Nil. La chambre qu'a occupé l'écrivaine demeure la plus prisée.

"Certains visiteurs viennent à l'hôtel pour voir où Agatha Christie avait l'habitude de séjourner, et d'où elle a tiré son inspiration pour certains chapitres de son roman "Mort sur le Nil", qui a été écrit dans cet l'hôtel" Selim Shawer Directeur général de l'Hôtel.

Le Steam Ship Sudan fonctionne au diesel et à l'énergie solaire au lieu du charbon. Si le tourisme égyptien reste fortement touché par la pandémie, le personnel de ce bateau centenaire reste optimiste le coronavirus ne fera pas couler ce navire historique.

"Notre invité le plus célèbre était Agatha Christie, et aussi Winston Churchill. Nous avons une suite qui porte le nom de Winston Churchill. Nous avons son bureau et nous avons toujours la chaise sur laquelle Agatha s'asseyait. Nous avons aussi eu beaucoup de rois et des présidents qui ont séjourné ici" Selim Shawer Directeur général de l'Hôtel.

Le Steam Ship Sudan garde jalousement son histoire, le bateau promet à tous les voyageurs, une navigation en toute sérénité sur la vallée du Nil à la découverte des grands mythes de l'Egypte Antique.