Libye : 10 nouveaux corps retrouvés dans une fosse commune

La douleur et l'émotion sur la place des Martyrs de Tripoli. Les familles sont venues se recueillir devant les dix nouveaux corps exhumés d'une fosse commune à Tarhuna. Cette ville était encore occupée par les forces deKhalifa Haftar en juin dernier.

"C'est le sang des martyrs qui a coulé. Ces morts ont été enlevés à leurs foyers. Ces femmes ne demandaient rien. Elles n'avaient aucune affiliation politique", s'insurge Abdul Naama, président de la Ligue de la jeunesse de Tarhuna.

120 corps retrouvés à Tarhuna

Plus de 120 corps, dont ceux de femmes et d'enfants, ont été exhumés depuis que les combattants de Khalifa Haftar ont été chassés de Tarhuna par les forces du gouvernement d'accord national. Selon l'ONG, Human Rights Watch (HRW), plus de 300 personnes auraient été enlevées dans cette ville.

"Nous demandons au gouvernement, aux droits de l'homme, à la Cour pénale internationale d'arrêter rapidement ces criminels", demande avec force, la soeur d'une victime.

Le maréchal, Khalifa Haftar avait utilisé la ville de Tarhuna comme point d'appui principal lors d'une offensive militaire en avril 2019 sur la capitale, Tripoli.