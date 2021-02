Libye : cinq jours pour désigner le prochain Premier Ministre

C'est une semaine décisive dans la résolution de la crise libyenne. Le dialogue inter-libyen devra déboucher sur la composition du conseil de la présidence d'ici le 5 février.

Les participants au dialogue inter-libyen, parrainé par l'ONU, se réunissent ce lundi en Suisse pour choisir un nouveau Premier ministre et un Conseil présidentiel, chargés d'assurer la transition en attendant les élections de décembre.

Les 75 délégués libyens de tous bords ont jusqu'à vendredi pour désigner ces personnalités parmi une liste de 45 candidats dont 3 femmes. Le Conseil présidentiel sera composé de trois membres, assisté de deux adjoints, qui devront venir des trois régions du pays.

Parmi les 21 premier ministrables, 13 sont originaires de Tripolitaine, à l'ouest du pays. Selon les dernières tendances, le chef de l'exécutif devrait être issu de la région, plus précisément de la ville de Misrata, cité portuaire la plus puissante économiquement et point de sortie du pétrole libyen.

Depuis Novembre, la perspective d'une paix est devenue plus envisageable avec la mise en place d'une dialogue entre le Gouvernement d'union nationale (GNA) et le parlement de Tobrouk, les deux entités en lutte depuis des années pour le pouvoir.