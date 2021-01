Réactions dans les rues de Tripoli au décret de Joe Biden

L'une des premières décisions du tout nouveau président américain Jo Biden, de lever l'interdiction d'immigrer aux Etats-Unis pour les ressortissants des pays musulmans a été plébiscitée dans les rues de Tripoli et de Khartoum.

Ce sera une opportunité pour les citoyens qui veulent voyager vers les Etats-Unis où les universités américaines sont les meilleures au monde, les docteurs peuvent postuler dans des hôpitaux américains, et c'est désormais sûre que l'administration Trump appartient au passé, elle n'était pas seulement politiquement raciste pour les Arabes et musulmans mais aussi politiquement raciste pour les Mexicains explique Moueed Othman.

Ce décret migratoire de l'ex-président américain Donald Trump visant à limiter l'immigration au nom de la sécurité nationale concernait six pays musulmans, dont la Libye et la Somalie.

Pouvoir entrer aux Etats-Unis en tant que Soudanais, avec un visa normal, non en tant que réfugiés, et avec tous ses droits, sans se voir persécuter comme auparavant, c'est super, et cela aura un impact sur l'économie soudanaise, et apportera un coup de pouce à ce pays soutient Marwa Jumaa, une citoyenne soudanaise.

Le Soudan avait été retiré de la liste il y a quelques années puis soustrait des pays soutenant le terrorisme par Donald Trump.

Au cours du mandat de l'ancien président américain Donald Trump, qui s'est achevé mercredi, il y a eu des sanctions contre les Irakiens, et plusieurs qui ont voulu immigrer aux Etats-Unis ont eu d'énormes difficultés, cependant sous la présidence de Joe Biden ce sera plus facile pour les Irakiens, parce qu'ils n'avaient pas le droit de demander des visas auprès de l'ambassade des Etats-Unis.

En plus de cette levée d'interdiction d'immigration, Joe Biden a signé le retour de son dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé.