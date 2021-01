Angola : tests obligatoires contre le Covid dans les aéroports

Les tests obligatoires contre le coronavirus effectués depuis samedi, au sein même de l'aéroport de la capitale angolaise Luanda ont permis d'identifier de nouveaux cas de Covid-19 chez des voyageurs en provenance du Brésil, de Dubaï, du Portugal ou encore de Francfort.

Ces passagers ont ensuite été isolés, il s'agit de deux Angolais, deux Brésiliens, un Français, deux Nigérians et un Israélien. Plus de 80 cas positifs du Covid-19 ont été enregistrés dans le pays depuis samedi dernier. Pour les premiers passagers à faire l'objet de ce test, la mesure n'est pas contraignante.

Le voyage était bien sans danger, Dieu merci, on a volé bien, en toute tranquillité, et je suis agréablement satisfait de l'organisation que nous avons vu dans cet aéroport, une organisation qui mérite d'être saluée, qu'elle continue.

Le gouvernement angolais a déclaré une situation de calamité publique et imposé certaines restrictions comme un confinement partiel, le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics et privés. L'interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes. La majorité des magasins, banques et restaurants continuent à fonctionner, avec quelques restrictions (par exemple, des heures d'ouverture réduites) et des mesures de précaution contre les coronavirus.

Nous allons continuer à travailler jusqu’à la suspension des vols en provenance d'Afrique du Sud, le Brésil et le Portugal le 24 janvier. Lorsque plus aucun cas ne sera détecté, alors nous reprendrons nos services pour accueillir ceux qui souhaitent venir en Angola a rappelé Franco Mufinda, vice-ministre angolais de la santé.

L'Angola compte actuellement 19 083 cas de covid-19 , dont 444 décès, et plus de 16 921 guéris.