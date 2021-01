Covid-19 : la capitale rwandaise de nouveau confinée

Kigali est à nouveau confinée en raison de la pandémie de coronavirus. Ce mardi, le gouvernement du président Paul Kagamé a annoncé le confinement de la capitale du Rwanda pour faire face à une augmentation des contaminations.

Cette récente progression a surtout touché Kigali, qui totalise 61% des infections, d'après les statistiques du ministère de la Santé. Commerces non essentiels, lieux de culte, écoles et universités sont fermés, alors que les mouvements inutiles sont prohibés pendant deux semaines. Un couvre-feu à 18h est maintenu dans le reste du pays.

Le Rwanda fut l’un des premiers pays africains à imposer un confinement au début de la pandémie, maintenant un couvre-feu dont les horaires évoluant en fonction des circonstances, ainsi que des restrictions d'ampleur variable sur les transports.

Des mesures ont toutefois fortement affecté la population la plus pauvre. Les autorités disent mettre tout en oeuvre pour leur fournir l’essentiel, et effectuer plus de tests sur des personnes asymptomatiques. Les groupes de défense des droits ont accusé la police et l'armée d'utiliser la pandémie comme couverture pour perpétrer des abus et cibler des critiques du régime.

Le ministre de la Santé, Daniel Ngamije, a déclaré qu'un des défis était de parvenir à ce que les gens symptomatiques soient testés. "Ils s'auto-médicamentent avec des choses comme du gingembre, et viennent nous voir quand les symptômes sont sévères. Mais dans ce laps de temps, ils ont infecté des gens", a-t-il déclaré à la télévision.

Depuis mars 2020, le pays de 12 millions d’habitants a enregistré 11 500 cas de Covid-19, pour près de 150 décès.