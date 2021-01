Investiture à l'américaine pour Joe Biden

Ce mercredi 20 janvier, Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment et deviennent président et vice-présidente des Etats-Unis. Une cérémonie à l'américaine et un parterre de stars.

Lady Gaga d'abord s'est dite "honorée d'interpréter l'hymne national des Etats-Unis". La pop star américaine avait déjà livré cette performance pour l'ouverture du Super Bowl en 2016.

Bruce Springsteen sera également de la partie pour une soirée, a-t-il tweeté, qui "célébrera la diversité et la résilience de l'Amérique".

John Legend se produira lui aussi. Il avait déjà clôturé la deuxième soirée de la Convention nationale démocrate avec une interprétation de sa chanson, "Never Break" en août dernier.

Autre style, mais il sera présent également, Jon Bon Jovi qui s'était, lui, produit lors de l'investiture de Barack Obama en 2009.

Jennifer Lopez donnera de la voix lors de cette cérémonie d'assermentation qui marquera l'entrée en fonction officielle du 46e président américain.

Le chanteur Justin Timberlake s'est engagé aussi en faveur de Joe Biden. Il interprétera son dernier single composé avec AntClemons, "Better Days".

Autre star, de cinéma cette fois, Tom Hanks, qui a rencontré de nombreux présidents américains au cours de sa carrière, animera une émission spéciale de 90 minutes aux heures de grande écoute. Au programme : performances musicales et panel d'invités.

Cette journée d'investiture devrait rester dans les annales, plus en tout cas que celle de Donald Trump. Le président sortant n'avait d'ailleurs pas réellement apprécié la sienne il y a quatre ans. Il n'y aurait pas eu assez de célébrités à son goût, rapporte le journaliste américain Michael Wolff. Donald Trump a décidé de bouder l'investiture de Joe Biden.

La journée a nécessité de nombreux préparatifs. La sécurité a été renforcée et les militaires déployés en nombre. Pas moins de 25 000 membres de la Garde nationale américaine sont en place à Washington D.C.