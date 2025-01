USA : pour ses adieux, Biden met en garde contre "l'oligarchie"

Alors qu’il s’apprête à céder sa place de président des États-Unis d’Amérique le lundi 20 janvier prochain, Joe Biden s’est adressé à ses concitoyens dans un discours d’adieux télévisés à la nation mercredi.

Le président sortant a porté un message fort mettant en garde contre une dangereuse concentration du pouvoir entre les mains des plus riches.

« Aujourd'hui, une oligarchie d'une extrême richesse, d'un extrême pouvoir et d'une extrême influence est en train de prendre forme en Amérique, menaçant littéralement notre démocratie tout entière, nos droits fondamentaux, nos libertés et une chance équitable pour chacun d'aller de l'avant.», a déclaré Joe Biden, président des États-Unis.

M. Biden a souligné la nécessité d’une transition pacifique en exprimant son inquiétude au sujet de son successeur Donald Trump, sans le nommer directement.

Il a fait référence au dernier discours de l'ancien président Dwight Eisenhower en 1961, dans lequel il mettait en garde contre le complexe militaro-industriel.

« Six décennies plus tard, je suis tout aussi préoccupé par la montée potentielle d'un complexe industriel technologique. Cela pourrait représenter un réel danger pour notre pays également. Les Américains sont ensevelis sous une avalanche de fausses informations et de désinformations, ce qui favorise les abus de pouvoir. La presse libre s'effondre. Les erreurs disparaissent. Les médias sociaux abandonnent la vérification des faits », a-t-il déclaré.

Ces propos font suite à l'alignement de plusieurs magnats de la technologie parmi les plus riches du monde sur M. Trump au cours des derniers mois. Parmi eux, Elon Musk, patron de Tesla et propriétaire de X, Jeff Bezos d'Amazon et Mark Zuckerberg de Meta.