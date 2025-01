USA : TikTok rétabli quelques heures seulement après sa suspension

Une douzaine d'heures après sa disparition aux États-Unis, l’application TikTok est de nouveau fonctionnelle sur le sol américain, après que le président élu Donald Trump a promis dimanche de reporter l'entrée en vigueur de la loi interdisant le réseau social chinois aux États-Unis.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le réseau social chinois avait suspendu ses services, suite à l’entrée en vigueur d’une loi interdisant TikTok aux États-Unis. Plus tôt dans la journée de samedi, quelques heures avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, TikTok a temporairement fermé ses services aux États-Unis. Plusieurs autres applications de ByteDance, sa société mère basée en Chine, ont également été mises hors ligne aux États-Unis à peu près au même moment.

Des entreprises américaines telles qu'Apple, Google et Oracle, qui soutiennent le fonctionnement de TikTok aux États-Unis, ont également cessé leurs services connexes.

Les élus américains avaient justifié le vote de la loi interdisant TikTok par la nécessité d’empêcher les autorités chinoises d’accéder aux données d’utilisateurs américains ou de manipuler l’opinion aux États-Unis.

Le texte contraint la société ByteDance à vendre l’application sous peine d’interdiction, mais le président élu Donald Trump a annoncé dimanche son intention de prendre un décret une fois investi, lundi, pour suspendre cette loi. Il a également proposé que le réseau social soit contrôlé à 50 % par des actionnaires américains.

TikTok a remercié Trump d'avoir apporté « la clarté nécessaire et l'assurance aux fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité, permettant ainsi à plus de 170 millions d'Américains d'accéder à TikTok et à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer ».

L'application a également déclaré qu'elle travaillerait avec Trump pour trouver une solution à long terme qui garantirait le fonctionnement normal de l'application aux États-Unis.

En avril 2024, le président américain Joe Biden a signé un projet de loi adopté par les deux chambres du Congrès, exhortant ByteDance à vendre TikTok à une entreprise non chinoise dans un délai de 270 jours. Dans le cas contraire, l'application serait interdite aux États-Unis après le 19 janvier 2025, soit dimanche.

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a confirmé la loi fédérale qui interdirait TikTok à partir de dimanche, à moins qu'elle ne soit vendue. À la suite de cette décision, l'administration Biden a indiqué que les responsabilités en matière d'application de la loi seraient transférées à l'administration Trump, qui entrera en fonction lundi.