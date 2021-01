Mondial de hand : le Cap-Vert disqualifié par le coronavirus

Le Cap-Vert quitte le Mondial de handball en Egypte terrassé par un adversaire imprévisible, le coronavirus.

La sélection du Cap-Vert de la discipline n’oubliera pas l’édition 2021 du mondial de handball senior homme: c’est sa première qualification pour ce tournoi majeur.

Mais la joie du pays aura été de courte durée. Si l’Archipel est arrivé en Egypte avec 11 joueurs, deux ont été testés positifs après le match contre la Hongrie perdu 34 - 24. Conséquence, la sélection ne comptait plus que 9 joueurs. Or, il faut au moins dix joueurs pour participer, selon les règles édictées par la Fédération internationale de handball.

Le pays a donc ‘’décidé de se retirer’’, selon les explications de la Fédération internationale de handball. Même si la FIH temporise, "Les dispositions nécessaires sont en train d'être prises afin de permettre le retour de l'équipe au Cap-Vert’’.

Pas facile de voir l’équipe sur le terrain mardi face à l’Uruguay qui obtient donc la victoire par forfait (10-0) et accompagne l'Allemagne, déjà vainqueur sur tapis vert samedi, et la Hongrie au tour principal de ce premier Mondial à 32 équipes, contre 24 auparavant.

Un tournoi perturbé par le virus

La Hongrie qui a affronté le Cap-Vert est dans la ligne de mire. Difficile de savoir si des cas positifs seront enregistrés au sein de cette équipe.

Déjà, à la veille du match d'ouverture mardi, République Tchèque et Etats-Unis avaient renoncé à venir en Egypte en raison d'une contamination massive de leur effectif au Covid-19.

'' Avec la mésaventure du Cap-Vert, l'édition 2021 "ressemble un peu à un cirque". "J'ai l'impression qu'en trois-quatre jours, on met la clé sous la porte et tout le monde rentre chez soi. C'est un peu bizarre et la nation qui arrivera à faire abstraction de tous ces problèmes (...) a de bonnes chances d'aller loin dans cette compétition. ", soulignait dimanche, le meneur français Kentin Mahé.

Le Cap-Vert étant l'un des trois novices, promis à une élimination rapide, avec l'Uruguay et la République démocratique du Congo. La finale se tiendra le 31 janvier sur fond de covi-19.